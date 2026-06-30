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DM: вероятный преемник Стармера не будет переезжать на Даунинг-стрит

Кандидат на пост лидера правящей Лейбористской партии Великобритании не собирается переезжать на постоянной основе на Даунинг-стрит.

Источник: Аргументы и факты

Претендент на пост лидера правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм, как сообщает Daily Mail, не намерен постоянно проживать в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в случае прихода к власти. По информации источников, политик планирует сохранить привычный образ жизни и продолжить жить вне Лондона.

Сообщается, что Бернэм хочет остаться в своем доме в городе Голборн, расположенном в графстве Большой Манчестер. Предполагается, что официальную резиденцию главы правительства он будет использовать только для рабочих встреч и государственных мероприятий.

Подобное решение может стать редким случаем для современной британской политики. Последним премьер-министром страны, отказавшимся от постоянного проживания на Даунинг-стрит, был Гарольд Вильсон, который во второй срок своего пребывания у власти предпочел остаться в собственном доме в Лондоне.

Ранее появилось видео, на котором заметили бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера в кинотеатре в Милтон-Кинс, где он раздавал попкорн посетителям.

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