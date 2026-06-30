DM: вероятный преемник Стармера не будет переезжать на Даунинг-стрит

Подобное решение может стать редким случаем для современной британской политики. Последним премьер-министром страны, отказавшимся от постоянного проживания на Даунинг-стрит, был Гарольд Вильсон, который во второй срок своего пребывания у власти предпочел остаться в собственном доме в Лондоне.