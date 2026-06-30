Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Минск и Киев ведут диалог

ООН, 30 июн — РИА Новости. Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения, он будет продолжен, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
«Между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Этот диалог дает свои результаты и будет продолжен», — сказал Рыбаков в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.
Он отметил, что все обмены пленными между российской и украинской сторонами проходят при содействии Белоруссии на территории республики.
«Все это необходимо учитывать, прежде чем выносить обвинения в публичную плоскость и устраивать провокации», — добавил постпред Белоруссии при ООН.