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Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Минск и Киев ведут диалог

Рыбаков: Минск и Киев ведут диалог для поиска точек соприкосновения.

ООН, 30 июн — РИА Новости. Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения, он будет продолжен, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Этот диалог дает свои результаты и будет продолжен», — сказал Рыбаков в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.

Он отметил, что все обмены пленными между российской и украинской сторонами проходят при содействии Белоруссии на территории республики.

«Все это необходимо учитывать, прежде чем выносить обвинения в публичную плоскость и устраивать провокации», — добавил постпред Белоруссии при ООН.

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