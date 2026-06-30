Глава правительства Монако назвал взрыв в княжестве терактом

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедший в княжестве взрыв является терактом.
«Речь, по всей видимости, идет о теракте», — приводит Agence France-Presse слова источника.
Он не уточнил, гражданами какого государства являются пострадавшие.
По словам Мирмана, «произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта».
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в подъезде жилого дома в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.