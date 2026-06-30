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Рыбаков: удар ВСУ по автобусу с детьми — преднамеренная агрессия

Атака украинского дрона на автобус с белорусскими детьми является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения, заявил на срочном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Белоруссии при организации Валентин Рыбаков.

Атака украинского дрона на автобус с белорусскими детьми является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения, заявил на срочном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Белоруссии при организации Валентин Рыбаков.

Он напомнил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, из которых 22 были детьми.

В результате погибла женщина, ещё девять человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.

«Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом», — сказал постпред.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что атака не была случайной.

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