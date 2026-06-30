Рубио: США будут содействовать восстановлению единства Ливии

После убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. На протяжении последних нескольких лет длилось противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ЛНА. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор проведены не были.