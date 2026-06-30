Рубио: США будут содействовать восстановлению единства Ливии

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена работать с партнерами для содействия восстановлению единства Ливии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с заместителем командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддамом Хафтаром в Вашингтоне в понедельник.
Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил в X, что обсудил с Хафтаром «объединение ливийских вооруженных сил и создание условий для прочного мира». «США продолжат взаимодействовать с ливийскими лидерами и международными партнерами ради мира, единства и процветания в Ливии», — добавил Рубио.
В письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта подчеркивается, что Рубио и Хафтар говорили о «предпринимаемых под руководством Ливии шагах по объединению военных, экономических и политических институтов страны». Госсекретарь «выразил признательность ливийским лидерам за их усилия по преодолению раскола и продвижению к единству», уточнил Пиготт. По его словам, «Соединенные Штаты будут и дальше играть ведущую роль в дипломатических усилиях, направленных на поддержку единства Ливии и на создание условий для формирования демократически избранного правительства, которое сможет вести Ливию вперед».
Агентство Bloomberg 17 июня сообщило, что власти США рассчитывают стабилизировать обстановку в Ливии и достичь перемирия между противоборствующими силами для доступа к запасам нефти и разведке новых месторождений.
Командование ЛНА сообщало, что Хафтар в мае посетил Москву «по приглашению российского правительства». Саддам Хафтар, сын командующего ЛНА Халифы Хафтара, был назначен заместителем главнокомандующего ЛНА в августе 2025 года. До назначения он занимал пост начальника штаба сухопутных войск.
После убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. На протяжении последних нескольких лет длилось противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ЛНА. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор проведены не были.