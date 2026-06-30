Кейко Фухимори стала первой женщиной-президентом Перу

Кейко Фухимори, кандидат от партии «Народная сила», одержала победу во втором туре президентских выборов в Перу. После обработки 100% избирательных бюллетеней она опережает своего соперника Роберто Санчеса на 49 641 голос, сообщает Национальное управление избирательных процессов (ONPE).
Согласно официальным данным, результат Фухимори составляет 50,135%, что соответствует 9 223 396 голосам избирателей. Ее главный конкурент Роберто Санчес, представляющий политическую организацию «Вместе за Перу», набрал 49,865% голосов — в его поддержку высказались 9 173 755 граждан страны.
Победа далась 51-летней женщине-политику с четвертой попытки — ранее она трижды уступала во вторых турах в 2011, 2016 и 2021 годах. Инаугурация состоится 28 июля, и Фухимори станет первой женщиной в истории Перу, избранной на пост главы государства. Она примет страну в непростой период: за последние десять лет в Перу сменились восемь президентов, ни один из которых не отработал полный срок, а экономика испытывает давление из-за роста преступности и политической нестабильности.
Санчес уже заявил о фальсификациях и пообещал не признавать победу Фухимори, однако международные наблюдатели признали оба тура выборов состоявшимися без серьезных нарушений. Официальное объявление победителя ожидается в середине июля.
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