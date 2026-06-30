Кейко Фухимори стала первой женщиной-президентом Перу

Победа далась 51-летней женщине-политику с четвертой попытки — ранее она трижды уступала во вторых турах в 2011, 2016 и 2021 годах. Инаугурация состоится 28 июля, и Фухимори станет первой женщиной в истории Перу, избранной на пост главы государства. Она примет страну в непростой период: за последние десять лет в Перу сменились восемь президентов, ни один из которых не отработал полный срок, а экономика испытывает давление из-за роста преступности и политической нестабильности.