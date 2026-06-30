«Лишь усилит разобщённость»: почему в ЕС отказались от идеи создания единой европейской армии

«Вместо того чтобы вкладывать средства в общий проект, каждая из стран будет тянуть одеяло на себя, требуя гарантий, что инвестиции не пойдут на чужие нужды. Это лишь усилит разобщённость: южные страны будут настаивать на финансировании миграционных патрулей, восточные — на противостоянии России, и единой бюджетной политики не выйдет. Раскол станет ещё очевиднее, ведь ни одна страна не хочет платить за безопасность соседа без прямых выгод для себя», — пояснил Фельдман.