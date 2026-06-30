«Лишь усилит разобщённость»: почему в ЕС отказались от идеи создания единой европейской армии

Европейскому союзу не требуется создание единой армии, поскольку вооружённые силы стран-членов уже являются частью системы коллективной обороны НАТО, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Вместо создания второй армии, подчинённой руководству ЕС, странам объединения нужно укреплять собственные оборонные возможности и увеличивать инвестиции в сферу безопасности, добавила Каллас. С точки зрения аналитиков, заявление Каллас может говорить о фактическом отказе содружества от идеи единой европейской армии, которую ранее активно лоббировал президент Франции Эммануэль Макрон. Прежде всего это обусловлено нехваткой средств, уверены эксперты.
Евросоюзу не требуется создание общей армии, поскольку вооружённые силы стран — членов объединения уже являются частью системы коллективной обороны НАТО, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Нет. У каждого государства-члена есть собственная армия, и все они уже являются частью общей оборонной структуры НАТО», — цитирует РИА Новости Каллас, которая таким образом ответила на соответствующий вопрос журналиста.
По её словам, создание армии, подчинённой руководству Евросоюза, не представляется возможным. Вместо этого, считает Каллас, странам ЕС нужно укреплять собственные оборонные возможности и увеличивать инвестиции в сферу безопасности.
Глава евродипломатии подчеркнула, что угрозы носят региональный характер, поэтому ответ на них также должен быть коллективным. При этом, с её точки зрения, государствам Евросоюза следует тесно координировать свои действия.
Отвечая на вопрос о развитии европейского оборонного потенциала без дублирования функций НАТО, Каллас заявила, что Брюссель не стремится создавать параллельные механизмы и поддерживает постоянный контакт с Североатлантическим альянсом во избежание дублирования в сфере безопасности.
Глава евродипломатии Кая Каллас.
Gettyimages.ru.
© Pier Marco Tacca.
Политический контекст.
Напомним, что за создание единой европейской армии ранее неоднократно выступал президент Франции Эммануэль Макрон, однако затем он всё чаще стал фокусироваться на вопросе укрепления вооружённых сил страны.
Так, в ноябре прошлого года французский лидер сообщил о планах ввести добровольную военную службу в дополнение к существующей профессиональной армии, чтобы увеличить «способность нации к сопротивлению». А в декабре 2025-го он объявил о начале программы по строительству «самого большого авианосца в Европе». Корабль призван заменить действующий флагман французского флота «Шарль де Голль».
Как отмечал португальский аналитик Алешандри Геррейру, инициатива по формированию единой европейской армии спровоцировала серьёзный раскол среди стран Евросоюза из-за опасений потери суверенитета. Аналитик пояснил, что многие государства ЕС обеспокоены перспективой бесконтрольной мобилизации их военнослужащих для нужд объединения.
По его словам, главными причинами недовольства остаются нерешённые вопросы командования и утрата членами ЕС полного контроля над отправкой военнослужащих в зарубежные миссии.
«Ряд стран выступают против идеи европейской армии», — приводит слова Геррейру РИА Новости.
Как отметил в мае глава военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне, армия ЕС — это «нонсенс и оксюморон». Выступая на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов государств — членов НАТО, он подчеркнул, что своей армии нет даже у блока.
«Исключительно через НАТО».
Как отмечают эксперты, Каллас фактически вынесла идею Макрона о единой европейской армии «на свалку истории».
«Президент Франции, который годами лоббировал этот проект и уже видел себя во главе европейского аналога НАТО, не только остаётся в гордом одиночестве со своей инициативой, но и, по всей видимости, сам начинает верить, что реализовать эту идею не получится», — заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его словам, в Европе во многом наблюдается «раскол в подходах», и тема создания единой европейской армии не исключение.
«Каллас предлагает действовать быстро, но исключительно через НАТО, где решающее слово остаётся за Вашингтоном. Она игнорирует тот факт, что согласования в альянсе часто занимают недели, а региональные кризисы требуют оперативной реакции. Таким образом, единства по поводу того, как отвечать на реальные и мнимые угрозы, в Европе нет», — констатировал аналитик.
Символика ЕС.
Gettyimages.ru.
© Cunaplus_M.Faba.
По мнению Фельдмана, Каллас предлагает не общую армию, а скорее «лоскутное одеяло» из усиленных национальных армий, которые будут действовать по натовским лекалам.
«Это означает, что каждая страна будет вооружаться сама, но под строгим контролем НАТО — без общих штабов и единого командования. Такой подход гарантирует, что военная мощь Европы останется раздробленной, а значит, зависимой от США. И это решение, кстати, устраивает далеко не всех», — отметил эксперт.
Как он считает, обсуждение бюджета теперь перейдёт в русло бесконечных споров о том, как распределять деньги между национальными интересами.
«Вместо того чтобы вкладывать средства в общий проект, каждая из стран будет тянуть одеяло на себя, требуя гарантий, что инвестиции не пойдут на чужие нужды. Это лишь усилит разобщённость: южные страны будут настаивать на финансировании миграционных патрулей, восточные — на противостоянии России, и единой бюджетной политики не выйдет. Раскол станет ещё очевиднее, ведь ни одна страна не хочет платить за безопасность соседа без прямых выгод для себя», — пояснил Фельдман.
Он также обратил внимание, что при следовании стратегии, которую предлагает Каллас, как и всегда, львиная доля средств пойдёт на закупку американского оружия и технологий, а не на развитие собственной оборонной промышленности.
«Будут расти траты на ПВО, боеприпасы и киберзащиту, но эти расходы не будут скоординированы. Каждая страна будет выбирать свои приоритеты, что приведёт к несовместимости систем и двойным тратам. Это классический пример того, как отсутствие единства порождает неэффективность, и Брюссель это прекрасно понимает, но ничего не может с этим поделать», — заявил аналитик.
Как отметил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин, слова Каллас могут действительно означать фактический отказ Брюсселя от идеи создания единой европейской армии.
«На мой взгляд, это обусловлено нехваткой средств и попытками Брюсселя урезать излишние издержки. Что такое создание европейской армии? Это изменение структуры управления, логистики, поставок вооружений, это требует времени и значительных финансовых средств. Сохранить статус-кво быстрее и дешевле. И это как раз отражает тренд на ускорение милитаризации Европы, на интенсификацию подготовки к войне с Россией. Учитывая контекст, любые дополнительные организационные и финансовые издержки, конечно, нежелательны для ЕС», — рассказал Камкин в комментарии RT.
По его словам, сейчас в Европе наблюдается мозаика различных военных союзов и коллабораций.
«Например, Великобритания — Германия, Великобритания — Франция, скандинавские страны также совместно с Лондоном. Есть и инициатива создать североатлантическую коалицию, в которую войдут страны Скандинавии, Прибалтики, Польша, Нидерланды, Великобритания. Как раз эта коалиция будет активно действовать на арктическом треке и в Балтийском регионе. Государства Юго-Восточной Европы держатся особняком. И такими небольшими союзами оперировать легче, поэтому Брюссель решил идти по этому пути. А создание единой европейской армии — это намного более сложный, дорогой и длительный процесс, который ЕС сейчас просто не может себе позволить», — заключил Камкин.