Марочко назвал освобождение Богодаровки стратегической победой ВС РФ

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Освобождение Богодаровки в Днепропетровской области является стратегической победой российских сил, открывающей путь на важный стратегический узел Вооруженных сил Украины в соседнем Покровском. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Освобождение Богодаровки в Днепропетровской области — это стратегическая победа Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку данный населенный пункт граничит на северных участках с населенным пунктом Покровское, который является самым важным, ключевым стратегическим узлом обороны украинских боевиков», — сказал он.
Об освобождении Богодаровки в Минобороны РФ сообщили 29 июня.