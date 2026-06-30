Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 1719 человек

Как добавил Хорхе Родригес, еще 15 866 человек лишились домов. Он уточнил, что спасательные работы продолжаются.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Разрушения фиксировались в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где минимум 100 зданий были разрушены до основания. Штат передан под контроль военных. По информации Хорхе Родригеса, всего было повреждено 774 здания, из которых 189 — обрушились до основания.
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