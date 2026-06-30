РСМД: страны Балтии вряд ли решатся на эскалацию вокруг Калининградской области

«Тенденция к наращиванию военной активности у границ Калининградской области наблюдалась давно, еще задолго до начала специальной военной операции. Это территория Российской Федерации, там приняты необходимые меры для обеспечения безопасности. Будем надеяться, что, несмотря на пылкие заявления прибалтийских лидеров, реальных эскалационных шагов не произойдет. Но если они решатся на это, ответная реакция России будет гораздо более жесткой и масштабной», — сказал он.