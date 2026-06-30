РСМД: страны Балтии вряд ли решатся на эскалацию вокруг Калининградской области

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Безопасность Калининградской области находится под контролем властей РФ, и прибалтийские страны вряд ли решатся на реальную эскалацию, несмотря на «пылкие заявления» их лидеров. Об этом заявил ТАСС заместитель генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Кику.
«Тенденция к наращиванию военной активности у границ Калининградской области наблюдалась давно, еще задолго до начала специальной военной операции. Это территория Российской Федерации, там приняты необходимые меры для обеспечения безопасности. Будем надеяться, что, несмотря на пылкие заявления прибалтийских лидеров, реальных эскалационных шагов не произойдет. Но если они решатся на это, ответная реакция России будет гораздо более жесткой и масштабной», — сказал он.
Кику напомнил, что «многие страны, включая Германию и Японию, в соответствии с Уставом ООН рассматриваются как страны-агрессоры, и этот термин никуда не исчез с момента принятия устава». «История ничему не учит: помимо основных недружественных стран, курс на милитаризацию и усиление военных бюджетов взяли и эти государства, это общий тренд», — добавил Кику.
Он также обратил внимание на внутриполитическую ситуацию в Германии, отметив, что там «началась дискуссия о смещении канцлера Фридриха Мерца, у которого, по данным опросов общественного мнения, нет поддержки в стране». «Насколько все это будет результативно — покажет время», — заключил замгендиректора РСМД.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления некоторых иностранных политиков о необходимости блокады Калининградской области. По словам главы государства, если России будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы будут уничтожены.