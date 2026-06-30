Госминистр Монако не подтвердил гражданство пострадавших при взрыве

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман отказался подтвердить гражданство пострадавших при взрыве в княжестве.
«Я этого не подтверждаю. Эти сведения относятся к судебному расследованию, я не могу их разглашать», — сказал глава правительства в эфире телеканала BFMTV.
Несмотря на то, что ранее в комментарии AFP Мирман назвал произошедшее терактом, позднее он сказал, что «следует проявлять осторожность в юридической квалификации этих событий». «Расследование продолжается», — подчеркнул госминистр.
Телеканал утверждает, что одним из пострадавших в результате взрыва может быть Вадим Ермолаев — гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Ермолаева.
Ранее сообщалось о троих пострадавших, они были доставлены в больницы Ниццы.