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Госминистр Монако не подтвердил гражданство пострадавших при взрыве

Кристоф Мирман заявил, что не может разглашать сведения, так как они относятся к судебному расследованию.

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман отказался подтвердить гражданство пострадавших при взрыве в княжестве.

«Я этого не подтверждаю. Эти сведения относятся к судебному расследованию, я не могу их разглашать», — сказал глава правительства в эфире телеканала BFMTV.

Несмотря на то, что ранее в комментарии AFP Мирман назвал произошедшее терактом, позднее он сказал, что «следует проявлять осторожность в юридической квалификации этих событий». «Расследование продолжается», — подчеркнул госминистр.

Телеканал утверждает, что одним из пострадавших в результате взрыва может быть Вадим Ермолаев — гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Ермолаева.

Ранее сообщалось о троих пострадавших, они были доставлены в больницы Ниццы.