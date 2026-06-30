Минск имеет доказательства атаки дрона ВСУ на автобус с детьми

Он напомнил, что 17 июня ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, 22 из которых были детьми. В результате погибла женщина, ещё девять человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.