Минск имеет доказательства атаки дрона ВСУ на автобус с детьми

Белоруссия располагает доказательствами, что удар по автобусу с мирными гражданами был нанесён беспилотником украинского производства, заявил на срочном заседании Совета Безопасности ООН постпред республики Валентин Рыбаков.
Он напомнил, что 17 июня ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, 22 из которых были детьми. В результате погибла женщина, ещё девять человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.
По словам Рыбакова, Киев сразу же заявил о непричастности. Однако теперь Минск готов предъявить неопровержимые факты.
«Сегодня у нас есть доказательства, чтобы ответственно заявить: атака на белорусский автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства», — сказал дипломат.
Он уточнил, что дрон принадлежит к типу «Дартс», использует технологию управления FPV, а масса его боевой части составляет около 1,2 кг в тротиловом эквиваленте. Разработчиком является украинская группа инженеров «Стальные шершни».
Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что атака не была случайной.