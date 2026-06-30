Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: база в Иордании была форпостом операций США против Ирана

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. База США в Иордании играла роль регионального форпоста операций американцев против Ирана, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: AP 2024

«На последнем этапе так называемой 60-дневной войны именно “Муваффак Салти” (база США) играл роль своего рода регионального форпоста операций американцев против Ирана», — сказал он.

По его словам, иного выбора у Вашингтона попросту не осталось, поскольку ближайшие союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия и ОАЭ — не разрешили американцам использовать свое воздушное пространство.

В конце февраля 2026-го Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран, который в ответ бил по израильской территории, а также по объектам США на Ближнем Востоке.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться и по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.

На выходных страны опять обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Тем не менее, по сообщениям СМИ, они условились прекратить атаки и продолжить переговоры по всем направлениям соглашения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше