Источник: база в Иордании была форпостом операций США против Ирана

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться и по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.