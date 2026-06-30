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НАТО готовится к конфликту с РФ в Средиземном и Черном морях: учения уже идут

Эксперт Степанов: НАТО готовится к конфликту с РФ в Черном и Средиземном морях.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морские учения Breeze с участием ВМС Болгарии направлены на подготовку стран НАТО к конфликту с Россией в Черном и Средиземном морях. Об этом заявил военный эксперт Александр Степанов.

Эксперт отметил, что в ходе учений особое внимание будет уделено интеграции беспилотных надводных и подводных аппаратов для действий в кризисных и конфликтных ситуациях.

«Предполагается разрастание зоны эскалации с переходом в том числе в Черноморскую и далее Средиземноморскую акватории, где страны НАТО попытаются обеспечить тотальное блокирование как торговой, так и военной навигации российской стороны», — сказал он в интервью ТАСС.

Степанов добавил, что Болгария в рамках учений выступает ключевой площадкой для региональной координации многонациональных сил Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя международная ситуация содержит риск прямого столкновения между НАТО и Россией, которое может стремительно привести к обмену ядерными ударами.

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