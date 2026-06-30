НАТО готовится к конфликту с РФ в Средиземном и Черном морях: учения уже идут

Эксперт отметил, что в ходе учений особое внимание будет уделено интеграции беспилотных надводных и подводных аппаратов для действий в кризисных и конфликтных ситуациях.
«Предполагается разрастание зоны эскалации с переходом в том числе в Черноморскую и далее Средиземноморскую акватории, где страны НАТО попытаются обеспечить тотальное блокирование как торговой, так и военной навигации российской стороны», — сказал он в интервью ТАСС.
Степанов добавил, что Болгария в рамках учений выступает ключевой площадкой для региональной координации многонациональных сил Североатлантического альянса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя международная ситуация содержит риск прямого столкновения между НАТО и Россией, которое может стремительно привести к обмену ядерными ударами.