BFMTV: украинский олигарх Ермолаев пострадал при взрыве в Монако

При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.
Об этом BFMTV сообщил со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
«Одним из троих пострадавших при взрыве стал Вадим Ермолаев, видный украинский олигарх, родившийся в 1968 году», — говорится в публикации.
Ранее газета Le Figaro сообщила о мощном взрыве на улице в Монако. По данным издания, в результате взрыва пострадали три человека, двое из которых получили серьёзные ранения.
Позже стало известно, что среди пострадавших при мощном взрыве в Монако есть граждане России и Украины.