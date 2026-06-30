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BFMTV: украинский олигарх Ермолаев пострадал при взрыве в Монако

При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Об этом BFMTV сообщил со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«Одним из троих пострадавших при взрыве стал Вадим Ермолаев, видный украинский олигарх, родившийся в 1968 году», — говорится в публикации.

Ранее газета Le Figaro сообщила о мощном взрыве на улице в Монако. По данным издания, в результате взрыва пострадали три человека, двое из которых получили серьёзные ранения.

Позже стало известно, что среди пострадавших при мощном взрыве в Монако есть граждане России и Украины.