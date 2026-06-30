Эксперт Панкратов: Латвия превращает границу с РФ в плацдарм беспилотной войны

По словам эксперта, решение Латвии о создании совместного с Украиной завода по производству БПЛА в непосредственной близости к границе с Россией и Белоруссией неслучайно: речь идет не только о промышленном объекте, но и о формировании нового узла военной инфраструктуры. Таким образом, добавил Панкратов, латгальский приграничный район становится площадкой, где будут концентрироваться средства и технологии, напрямую завязанные на украинский театр боевых действий.