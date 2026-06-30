Эксперт Панкратов: Латвия превращает границу с РФ в плацдарм беспилотной войны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решением о строительстве совместного с Украиной завода по производству беспилотников Латвия превращает границу с Россией в плацдарм беспилотной войны. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член экспертного совета «Офицеров России», заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.
«Латвия превращает границу с Россией в плацдарм беспилотной войны. Латвия последовательно переводит свои приграничные районы из разряда обычных регионов ЕС в категорию зон повышенного военного риска, фактически превращая их в заложников чужой войны и чужих стратегических расчетов», — отметил он.
По словам эксперта, решение Латвии о создании совместного с Украиной завода по производству БПЛА в непосредственной близости к границе с Россией и Белоруссией неслучайно: речь идет не только о промышленном объекте, но и о формировании нового узла военной инфраструктуры. Таким образом, добавил Панкратов, латгальский приграничный район становится площадкой, где будут концентрироваться средства и технологии, напрямую завязанные на украинский театр боевых действий.
По мнению эксперта, завод БПЛА, локальное производство дронов-перехватчиков и намерение «как можно скорее» запустить объект у границы означают, что Латвия строит элемент региональной системы воздушного и беспилотного рубежа, тесно связанной с потребностями ВСУ.
«В совокупности эти элементы показывают, что латвийская линия в сфере безопасности и обороны строится на максимальном сближении с украинской военной машиной и параллельном повышении собственной роли в структуре НАТО как государства, готового размещать у границы с Россией объекты повышенной чувствительности», — заключил Панкратов.