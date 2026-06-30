Сотни желающих попасть в Россию ждут очереди на пересечение границы в Нарве

Очереди на КПП «Нарва-1» из желающих попасть в Россию — не редкость. Основная причина — сокращение Эстонией времени работы этого пункта пропуска на четыре часа: теперь он функционирует с 7:00 до 19:00 по московскому времени вместо прежнего графика до 23:00. Из-за этого, особенно в период отпусков, число ожидающих в отдельные часы достигает 500 человек, а время ожидания порой составляет 12−16 часов. При этом российская сторона (МАПП Ивангород в Ленобласти) продолжает работать круглосуточно, но очереди образуются именно со стороны Эстонии из-за действий её пограничных служб, и власти республики не намерены увеличивать пропускную способность. Ограничения сказываются как на россиянах, так и на местных жителях приграничных районов Эстонии, которые часто посещают РФ.