Банки с июля начнут считать неподтвержденные доходы заемщиков по-новому

Ранее Банк России отмечал, что банки и микрофинансовые организации (МФО) постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам.