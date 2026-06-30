Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия и Парагвай не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала ЧМ

Основное время матча 1/16 финала между сборными Германии и Парагвая завершилось вничью.

Основное время матча 1/16 финала между сборными Германии и Парагвая завершилось вничью.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1.

Первыми забили парагвайцы: на 42-й минуте Матиас Галарса выполнил точный навес в центр штрафной, где Хулио Энсисо головой отправил мяч в сетку.

Немцы смогли восстановить паритет лишь на 54-й минуте: автором гола стал Кай Хаверц.

Таким образом, встреча стала первой на нынешнем чемпионате мира, в которой победитель будет выявлен в дополнительное время или серии пенальти.

Ранее гол Габриэля Мартинелли на последней компенсированной минуте принёс Бразилии победу над Японией в плей-офф ЧМ.