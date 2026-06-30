Германия и Парагвай не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала ЧМ

Основное время матча 1/16 финала между сборными Германии и Парагвая завершилось вничью.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1.
Первыми забили парагвайцы: на 42-й минуте Матиас Галарса выполнил точный навес в центр штрафной, где Хулио Энсисо головой отправил мяч в сетку.
Немцы смогли восстановить паритет лишь на 54-й минуте: автором гола стал Кай Хаверц.
Таким образом, встреча стала первой на нынешнем чемпионате мира, в которой победитель будет выявлен в дополнительное время или серии пенальти.
Ранее гол Габриэля Мартинелли на последней компенсированной минуте принёс Бразилии победу над Японией в плей-офф ЧМ.