Кроме того, российский дипломат обвинила европейские страны в том, что они фактически являются главным спонсором войны. «Все эти многомиллиардные вливания в боевые действия на Украине окончательно разоблачают истинное лицо Европы. Она выступает не посредником, а главным спонсором продолжения войны», — заявила Евстигнеева. Она также выразила разочарование в связи с отсутствием реакции секретариата ООН на теракт в Брянской области, где ВСУ атаковали автобус с белорусскими гражданами, и призвала генсека Антониу Гутерриша дать недвусмысленное осуждение преступлениям киевского режима.