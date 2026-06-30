Европейским странам пора осознать, что президент Украины Владимир Зеленский стремится искусственно расширить географию конфликта. Об этом 29 июня заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на экстренном заседании Совета Безопасности.
Дипломат предупредила, что целью Киева являются территории Белоруссии, Польши и стран Прибалтики. «Кто-то еще сомневается в истинном стремлении Зеленского искусственно расширить географию конфликта на территорию Белоруссии, Польши и Прибалтики? Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — заявила Евстигнеева.
По ее словам, заявления Киева о защите Европы от России являются лишь дымовой завесой для затягивания боевых действий и попыток втянуть НАТО в прямое вооруженное столкновение с Москвой. Евстигнеева также подчеркнула, что угрозы Зеленского в адрес Белоруссии направлены на то, чтобы втянуть Минск в противостояние.
Кроме того, российский дипломат обвинила европейские страны в том, что они фактически являются главным спонсором войны. «Все эти многомиллиардные вливания в боевые действия на Украине окончательно разоблачают истинное лицо Европы. Она выступает не посредником, а главным спонсором продолжения войны», — заявила Евстигнеева. Она также выразила разочарование в связи с отсутствием реакции секретариата ООН на теракт в Брянской области, где ВСУ атаковали автобус с белорусскими гражданами, и призвала генсека Антониу Гутерриша дать недвусмысленное осуждение преступлениям киевского режима.
Ранее мы писали, что Евстигнеева заявила о предпочтительности дипломатии для целей СВО.
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