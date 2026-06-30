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Россия хотела бы достичь целей СВО дипломатическим путем: но есть нюанс

Евстигнеева: Россия предпочла бы достигнуть целей СВО путем дипломатии.

Источник: Комсомольская правда

Россия предпочла бы достичь целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Об этом заявила и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами», — сказала она на заседании Совбеза ООН.

Евстигнеева подчеркнула, что в нынешних условиях возможности для достижения целей СВО политико-дипломатическим путем Россия не видит.

Ранее KP.RU сообщал, что переговорный процесс по Украине сталкивается с попытками его срыва. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что действия евроэлит и Киева препятствуют реализации договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

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