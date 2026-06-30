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«Украинцы обязаны»: глава МИД Венгрии выступила с ультиматумом

Глава МИД Венгрии Орбан допустила блокировку переговоров о членстве Украины в ЕС.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС в случае отсутствия поправок в закон о правах венгерского меньшинства, заявила в парламенте глава МИД Венгрии Анита Орбан.

«Двустороннее соглашение о правах венгерского меньшинства является условием для переговоров о вступлении Украины в ЕС в рамках определенного кластера. То есть, если законодательные поправки, которые украинцы обязаны внести, не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то европейские переговоры по каждому кластеру автоматически прекратятся», — сказала она.

Так Орбан ответила на вопрос о конкретных сроках и условиях, ради которых Венгрия пошла на сделку с Киевом.

«Украина обязалась отразить содержание этого соглашения в правовой форме посредством внесения поправок в закон. Эти изменения будут происходить непрерывно в течение 2026 и 2027 годов», — подытожила она.

В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, «основанного на заслугах», подчеркивал он.

ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.

Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

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