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На Украине выставят на аукцион две киевские квартиры Артемия Лебедева

Стартовая стоимость активов дизайнера составляет почти 29,2 млн гривен.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Две квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве выставят на аукцион 30 июня. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины, организующий аукцион.

«На торги выставлены активы общей стартовой стоимостью почти 29,2 млн гривен, среди которых: две квартиры Артемия Лебедева в Киеве», — говорится в Telegram-канале фонда.

Фонд уточняет, что на продажу выставят квартиры в Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

Дизайнер с 2022 года находится под санкциями Украины. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого были две квартиры в центре Киева.