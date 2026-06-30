На Украине выставят на аукцион две киевские квартиры Артемия Лебедева

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Две квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве выставят на аукцион 30 июня. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины, организующий аукцион.
«На торги выставлены активы общей стартовой стоимостью почти 29,2 млн гривен, среди которых: две квартиры Артемия Лебедева в Киеве», — говорится в Telegram-канале фонда.
Фонд уточняет, что на продажу выставят квартиры в Шевченковском и Голосеевском районах Киева.
Дизайнер с 2022 года находится под санкциями Украины. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, среди которого были две квартиры в центре Киева.