BFMTV: при взрыве в Монако ранен украинский бизнесмен Ермолаев

Ранее местное издание Nice-Matin со ссылкой на источники писало, что все пострадавшие — члены одной семьи и имеют украинское гражданство. МВД Монако сообщало, что в их числе мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. BFMTV передавал, что среди пострадавших могут быть граждане России и Украины.