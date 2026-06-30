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Аппарат Лантратовой фиксирует все свидетельства пыток в отношении россиян

Омбудсмен России заявила, что фиксирует обращения о нарушениях на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой фиксирует все поступающие сообщения об издевательствах в отношении российских военных и гражданских лиц, находившихся на территории Украины.

Омбудсмен уточнила, что все свидетельства жестокого обращения не остаются без внимания и проверяются в установленном порядке.

«Все сообщения о пытках, издевательствах, угрозах, незаконном удержании и других нарушениях берутся в работу», — сказала Лантратова в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей в приграничных территориях. Посол по особым поручениям МИД РФ Родиoн Мирошник отметил, что действия киевского режима противоречат международным гуманитарным нормам. По его словам, военные должны сражаться с военными, а не с гражданскими.