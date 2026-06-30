Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей в приграничных территориях. Посол по особым поручениям МИД РФ Родиoн Мирошник отметил, что действия киевского режима противоречат международным гуманитарным нормам. По его словам, военные должны сражаться с военными, а не с гражданскими.