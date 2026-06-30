Постпредство России при ООН назвало ультиматум Киева Минску «дешевым шантажом»

«Через несколько дней после трагедии Зеленский позволил себе хамский агрессивный ультиматум в адрес Минска… Коллеги, это уж даже не мегафонная дипломатия, а дешевый шантаж с целью втянуть суверенное государство, Республику Беларусь, в противостояние», — сказала госпожа Евстигнеева на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте ООН).