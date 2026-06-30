Алмазный центр Антверпена подарил Трампу к юбилею США перстень с 321 бриллиантом

Бриллиантовый бизнес Антверпена, который на протяжении веков принадлежал местной еврейской общине, занимается отработкой и торговлей именно натуральными камнями, испытывая в последние годы серьезные проблемы из-за конкуренции с более дешевыми искусственными алмазами, которые особенно распространены в США. Особенно серьезный удар по Антверпену нанесли санкции ЕС по запрету с 2024 году торговли российскими алмазами. Это привело к банкротству нескольких местных компаний и сокращению объема торговли алмазами с 2023 по 2025 год почти в 2 раза — с 10 до €6 млрд.