Рыбаков: удар по автобусу с детьми направлен на втягивание Минска в конфликт

Атака на гражданский автобус с белорусскими детьми была совершена преднамеренно и провокационно, её целью является эскалация и втягивание Белоруссии в военный конфликт, заявил на срочном заседании Совета Безопасности ООН постпред республики Валентин Рыбаков.
Он напомнил, что 17 июня ударный дрон атаковал автобус, перевозивший 44 гражданина Белоруссии на отдых в Геленджик, 22 из которых были детьми.
В результате погибла женщина, ещё девять человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.
Постпред подчеркнул, что такие действия сознательно направлены на эскалацию. Это попытка создать повод, чтобы столкнуть Минск и Киев.
«Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно», — заявил Рыбаков.
Ранее Рыбаков заявил, что атака украинского дрона на автобус с белорусскими детьми является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения.