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Рыбаков: удар по автобусу с детьми направлен на втягивание Минска в конфликт

Атака на гражданский автобус с белорусскими детьми была совершена преднамеренно и провокационно, её целью является эскалация и втягивание Белоруссии в военный конфликт, заявил на срочном заседании Совета Безопасности ООН постпред республики Валентин Рыбаков.

Источник: RT на русском

Атака на гражданский автобус с белорусскими детьми была совершена преднамеренно и провокационно, её целью является эскалация и втягивание Белоруссии в военный конфликт, заявил на срочном заседании Совета Безопасности ООН постпред республики Валентин Рыбаков.

Он напомнил, что 17 июня ударный дрон атаковал автобус, перевозивший 44 гражданина Белоруссии на отдых в Геленджик, 22 из которых были детьми.

В результате погибла женщина, ещё девять человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.

Постпред подчеркнул, что такие действия сознательно направлены на эскалацию. Это попытка создать повод, чтобы столкнуть Минск и Киев.

«Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно», — заявил Рыбаков.

Ранее Рыбаков заявил, что атака украинского дрона на автобус с белорусскими детьми является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения.

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