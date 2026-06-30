Миссия при ООН: Россия продолжит наносить удары по военным объектам Украины

Евстигнеева также сообщила, что в период с 20 по 26 июня российские военные провели серию групповых ударов по объектам, связанным с обеспечением украинской армии. По ее данным, целью стали предприятия оборонного комплекса, склады с боеприпасами и топливом, транспортная инфраструктура, места хранения беспилотников, а также пункты размещения украинских подразделений и иностранных наемников.