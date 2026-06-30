Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что атаки на мирных жителей, которые, по ее словам, Украина осуществляет при поддержке западных стран, подтверждают позицию Москвы о необходимости продолжения специальной военной операции. Она подчеркнула, что Россия намерена и дальше наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном инциденту с атакой на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, дипломат заявила, что российская сторона считает свои действия оправданными. По ее словам, Москва рассматривает происходящее как продолжение политики, направленной против русскоязычного населения и жителей Донбасса.
Евстигнеева также сообщила, что в период с 20 по 26 июня российские военные провели серию групповых ударов по объектам, связанным с обеспечением украинской армии. По ее данным, целью стали предприятия оборонного комплекса, склады с боеприпасами и топливом, транспортная инфраструктура, места хранения беспилотников, а также пункты размещения украинских подразделений и иностранных наемников.
Ранее Евстигнеева заявила, что Москва по-прежнему считает дипломатический путь наиболее желательным способом достижения целей специальной военной операции.