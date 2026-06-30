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Посол в РФ: Ирак открыт для туристов из России

Поездки в республику безопасны, добавил Абдул-Карим Хашим Мустафа.

Источник: Patrick Konior/CC0

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ирак готов принять российских туристов, поездки в страну безопасны. Об этом ТАСС заявил иракский посол в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа.

«Да, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. — Путешествовать в Ирак очень безопасно. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до двух часов ночи. Так что жизнь абсолютно безопасна».

Отвечая на вопрос, планирует ли Ирак увеличить число прямых рейсов в РФ, дипломат отметил, что «сейчас уже есть два рейса в неделю из Багдада в Москву авиакомпании Iraqi Airways». «Много иракских туристов приезжают в Москву, в Россию в целом», — сказал он.