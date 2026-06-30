Британия вложит более $6,5 млрд на производство беспилотников для военных нужд

Кроме того, в течение 2030-х годов Великобритания намерена принять на вооружение по меньшей мере шесть кораблей Common Combat Vessel (CCV), которые заменят эсминцы типа 45. Ранее предполагалось, что на смену этим эсминцам, построенным в период с 2003 года по 2013 год, придут эсминцы типа 83, однако Лондон решил отказаться от этих планов и направить освободившиеся средства на производство CCV. В Минобороны заявили, что новые корабли эффективнее обеспечат «противовоздушную оборону на море», поскольку они объединят «беспилотные и экипажные боевые возможности» и будут дешевле по цене.