Британия вложит более $6,5 млрд на производство беспилотников для военных нужд

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании инвестирует более ?5 млрд ($6,6 млрд) в производство беспилотных аппаратов для вооруженных сил страны в ближайшие четыре года. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Отмечается, что финансирование для проведения «беспилотной трансформации» вооруженных сил страны будет заложено в оборонном инвестиционном плане, который будет опубликован правительством 30 июня. Инвестиции пойдут на развитие беспилотных систем как для британской армии, так и для королевских ВВС и ВМС. Кроме того, часть средств будет направлена на поддержку работы «крупнейшего в Европе беспилотного испытательного центра», который был открыт в английском городе Суиндон в середине июня.
«Характер военных действий быстро меняется. Для конфликтов на Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы имеют определяющее значение. Крупнейшие в истории инвестиции со стороны Великобритании в эти развивающиеся технологии помогут нашим вооруженным силам быть впереди наших противников и поддержат наилучшие компании нашего оборонного сектора», — заявил министр обороны королевства Дэн Джарвис.
Гибридные силы.
В военном ведомстве страны указали, что «королевские ВМС трансформируются в гибридные ВМС за счет объединения автономных средств и искусственного интеллекта с военными кораблями и самолетами». Речь идет о создании беспилотных ракетных платформ типа 91 для повышения огневой мощи «гибридного флота», беспилотных сенсорных платформ типа 92 для борьбы с подводными лодками в Северной Атлантике, сверхкрупных беспилотных подводных аппаратов типа 93, которые будут действовать совместно с экипажными подлодками для поиска и уничтожения субмарин потенциального противника, и беспилотных сенсорных платформ типа 94 для «сканирования воздушного пространства в целях обнаружения угроз для гибридных ВМС или территории страны».
Кроме того, в течение 2030-х годов Великобритания намерена принять на вооружение по меньшей мере шесть кораблей Common Combat Vessel (CCV), которые заменят эсминцы типа 45. Ранее предполагалось, что на смену этим эсминцам, построенным в период с 2003 года по 2013 год, придут эсминцы типа 83, однако Лондон решил отказаться от этих планов и направить освободившиеся средства на производство CCV. В Минобороны заявили, что новые корабли эффективнее обеспечат «противовоздушную оборону на море», поскольку они объединят «беспилотные и экипажные боевые возможности» и будут дешевле по цене.
В военном ведомстве также указали на продолжающуюся работу в рамках проекта Pantheon, который подразумевает «формирование гибридного авиационного крыла авианосца», в том числе посредством испытаний «реактивных беспилотных летательных аппаратов для совместных действий» с истребителями F-35B. Британская армия, в свою очередь, получит средства на закупку «недорогих автономных систем одноразового применения, барражирующих боеприпасов, дополнительных беспилотников с управлением от первого лица (FPV) и дронов-перехватчиков» и разработку «беспилотных наземных транспортных средств».
Финансирование для королевских ВВС подразумевает разработку новых автономных истребителей, которые будут выполнять полеты вместе с экипажными боевыми самолетами. Ожидается, что первый демонстрационный образец этого самолета будет готов к 2030 году. В военном ведомстве также отметили, что уже в этом году в королевские ВВС должны поступить новые дроны радиоэлектронной борьбы Storm Shroud.