Китай сообщил о готовности продолжать работу по урегулированию конфликта на Украине

Китай готов продолжить участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. По его словам, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.
«Китай сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, руководствуясь четырьмя принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал дипломат (запись опубликована на сайте ООН).
В КНР неоднократно выступали за прекращение боевых действий на Украине путем дипломатии и призывали не допустить разрастания конфликта. В 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил придерживаться следующих принципов:
сосредоточиться на достижении мира;
работать над деэскалацией ситуации;
создать условия для мирных переговоров;
минимизировать негативное влияние конфликта на мировую экономику.