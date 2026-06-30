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Китай сообщил о готовности продолжать работу по урегулированию конфликта на Украине

Китай готов продолжить участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. По его словам, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.

Китай готов продолжить участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. По его словам, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.

«Китай сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, руководствуясь четырьмя принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал дипломат (запись опубликована на сайте ООН).

В КНР неоднократно выступали за прекращение боевых действий на Украине путем дипломатии и призывали не допустить разрастания конфликта. В 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил придерживаться следующих принципов:

сосредоточиться на достижении мира;

работать над деэскалацией ситуации;

создать условия для мирных переговоров;

минимизировать негативное влияние конфликта на мировую экономику.

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