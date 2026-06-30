Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ирака в России Мустафа рассказал о надеждах по вступлению в БРИКС

Посол Ирака в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа заявил, что надеется, что его страна станет частью БРИКС.

Источник: Аргументы и факты

Посол Ирака в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа заявил о надеждах на то, что страна, которую он представляет, когда-нибудь станет одним из членов объединения БРИКС.

«БРИКС — это очень важная организация, и я надеюсь, что однажды Ирак станет её частью», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что возможное вступление республики в БРИКС зависит от многих факторов. Мустафа отметил, что на это влияют как работа организации, так и условия для вступления в неё. Вместе с тем посол добавил, что это «определенно было бы хорошей идеей».

Сейчас членами БРИКС являются Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Индонезия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

Напомним, в марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение БРИКС стало притягательным магнитом для других государств. По словам российского лидера, это можно увидеть по желанию некоторых стран вступить в организацию.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше