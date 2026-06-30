Посол Ирака в России Мустафа рассказал о надеждах по вступлению в БРИКС

Посол Ирака в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа заявил о надеждах на то, что страна, которую он представляет, когда-нибудь станет одним из членов объединения БРИКС.
«БРИКС — это очень важная организация, и я надеюсь, что однажды Ирак станет её частью», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.
Он подчеркнул, что возможное вступление республики в БРИКС зависит от многих факторов. Мустафа отметил, что на это влияют как работа организации, так и условия для вступления в неё. Вместе с тем посол добавил, что это «определенно было бы хорошей идеей».
Напомним, в марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение БРИКС стало притягательным магнитом для других государств. По словам российского лидера, это можно увидеть по желанию некоторых стран вступить в организацию.