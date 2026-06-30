Сотрудники Пентагона обвинили Хегсета в подрыве морального духа

Моральный дух в Министерстве обороны США упал до самого низкого уровня, поскольку его глава Пит Хегсет не прислушивается к подчинённым.
Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным издания, министр обороны отметает критику и возражения одной фразой: «потому что я так сказал». Один из анонимных чиновников заявил, что Хегсет позволяет политике и эго определять его решения.
Волна увольнений без объяснения причин, по словам источников, деморализовала командующих и внесла путаницу для их бывших подчинённых. Особое беспокойство вызвал уход генерала Кристофера Донахью, руководившего сухопутными войсками в Европе и Африке.
Один из собеседников газеты назвал это «ударом под дых». При этом в самом Пентагоне настаивают, что генерал ушёл самостоятельно.
Ранее Financial Times сообщила, что политика Хегсета привела к вынужденной отставке генерала Донахью.