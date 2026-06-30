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Сотрудники Пентагона обвинили Хегсета в подрыве морального духа

Моральный дух в Министерстве обороны США упал до самого низкого уровня, поскольку его глава Пит Хегсет не прислушивается к подчинённым.

Моральный дух в Министерстве обороны США упал до самого низкого уровня, поскольку его глава Пит Хегсет не прислушивается к подчинённым.

Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, министр обороны отметает критику и возражения одной фразой: «потому что я так сказал». Один из анонимных чиновников заявил, что Хегсет позволяет политике и эго определять его решения.

Волна увольнений без объяснения причин, по словам источников, деморализовала командующих и внесла путаницу для их бывших подчинённых. Особое беспокойство вызвал уход генерала Кристофера Донахью, руководившего сухопутными войсками в Европе и Африке.

Один из собеседников газеты назвал это «ударом под дых». При этом в самом Пентагоне настаивают, что генерал ушёл самостоятельно.

Ранее Financial Times сообщила, что политика Хегсета привела к вынужденной отставке генерала Донахью.

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