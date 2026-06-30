Германия сенсационно проиграла Парагваю в серии пенальти и вылетела с ЧМ по футболу

Парагвай взял верх над Германией в серии пенальти и вышел в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1.
На гол Хулио Энсисо в концовке первого тайма немцы ответили мячом Кая Хаверца на 54-й минуте.
В дополнительное время Джонатан Та отправил мяч в сетку после подачи углового удара, однако после видеопросмотра рефери Джалал Джайед отменил взятие ворот из-за фола Вальдмера Антона на голкипере Орландо Хиле.
В серии пенальти точнее оказалась южноамериканская сборная. Точными ударами отметились Маурисио, Густаво Гомес, Матиас Галарса и Хосе Канале, Антонио Санабрия пробил мимо, а направление удара Фабиана Бальбуэна угадал Мануэль Нойер.
У Германии забивали Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Надим Амири. Удары Кая Хаверца и Николаса Вольтемаде отразил Орландо Хиль, а Джонатан Та пробил выше ворот.
В ⅛ финала Парагвай встретится с победителем пары Франция — Швеция.
Ранее сообщалось, что Габриэль Мартинелли стал автором самого позднего гола в истории плей-офф ЧМ без учёта дополнительного времени.