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Германия сенсационно проиграла Парагваю в серии пенальти и вылетела с ЧМ по футболу

Парагвай взял верх над Германией в серии пенальти и вышел в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Парагвай взял верх над Германией в серии пенальти и вышел в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1.

На гол Хулио Энсисо в концовке первого тайма немцы ответили мячом Кая Хаверца на 54-й минуте.

В дополнительное время Джонатан Та отправил мяч в сетку после подачи углового удара, однако после видеопросмотра рефери Джалал Джайед отменил взятие ворот из-за фола Вальдмера Антона на голкипере Орландо Хиле.

В серии пенальти точнее оказалась южноамериканская сборная. Точными ударами отметились Маурисио, Густаво Гомес, Матиас Галарса и Хосе Канале, Антонио Санабрия пробил мимо, а направление удара Фабиана Бальбуэна угадал Мануэль Нойер.

У Германии забивали Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Надим Амири. Удары Кая Хаверца и Николаса Вольтемаде отразил Орландо Хиль, а Джонатан Та пробил выше ворот.

В ⅛ финала Парагвай встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Ранее сообщалось, что Габриэль Мартинелли стал автором самого позднего гола в истории плей-офф ЧМ без учёта дополнительного времени.

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