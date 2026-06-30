Средняя пенсия работающих россиян выросла на 2,6 тысяч рублей за год

Средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан за год вырос примерно на 2,6 тыс. рублей.
Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В мае 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23 721 рубль. Годом ранее в тот же период этот показатель составлял 21 106 рублей.
Таким образом, за 12 месяцев выплаты прибавили 2 615 рублей.
Средний размер пенсионного обеспечения всех категорий россиян в мае этого года составил 25 399 рублей.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в 2027 году страховые пенсии в России планируют проиндексировать дважды.