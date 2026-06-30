Американский флот получит новое ядерное оружие к 2039 году

Соединенные Штаты приступили к созданию новой ядерной боеголовки W93/Mk7 и модернизации баллистической ракеты Trident II для стратегических атомных подводных лодок. Это первая подобная разработка в стране за последние почти 40 лет. Программу курирует управление закупок и программ стратегических систем ВМС США.
Как пишет портал Interesting Engineering, в основе модернизации лежат ракета Trident II D5LE2 и боеголовка W93/Mk7. Они призваны обеспечить морские стратегические силы сдерживания во второй половине века. С 2027 по 2031 финансовый год Пентагон планирует передавать флоту не менее одной атомной подлодки класса Columbia ежегодно.
Новая боеголовка W93/Mk7 разрабатывается совместно с Великобританией для их перспективных подводных лодок типа Dreadnought. Как следует из данных официального сайта ВМС США, программа W93 не увеличит общее число развернутых боезарядов и не потребует подземных ядерных испытаний. В марте 2025 года проект W93/Mk7 перешел в фазу 2A, которая предполагает дальнейшую отработку конструкции.
Предыдущая версия ракеты Trident II, как отмечается в публикации, исчерпает свой ресурс к 2040-м годам. Установка обновленной ракеты D5LE2 на корабли намечена на 2039 финансовый год. Актуальная версия Trident II D5LE будет оставаться на вооружении до 2040-х годов на подлодках типа Ohio и в качестве начальной загрузки на новых Columbia.
Программа модернизации также предусматривает тесное сотрудничество с Великобританией, чьи новые подлодки типа Dreadnought будут использовать ту же пусковую систему Trident. Синхронное обновление обеспечит совместимость и сохранит ядерное сдерживание американо-британского альянса на десятилетия вперед.
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