Американский флот получит новое ядерное оружие к 2039 году

Предыдущая версия ракеты Trident II, как отмечается в публикации, исчерпает свой ресурс к 2040-м годам. Установка обновленной ракеты D5LE2 на корабли намечена на 2039 финансовый год. Актуальная версия Trident II D5LE будет оставаться на вооружении до 2040-х годов на подлодках типа Ohio и в качестве начальной загрузки на новых Columbia.