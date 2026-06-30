В Совбезе ООН лишь три страны осудили удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Китай выступает против нападений на мирных жителей. Представитель Греции призвал к проведению независимого расследования с участием соответствующих структур ООН.
Представитель Либерии также заявил о недопустимости любых действий, направленных против гражданского населения, особенно детей. Представитель Секретариата ООН выступил с осуждением любых атак на мирных людей.
Напомним, 17 июня ВСУ нанесли удар БПЛА по автобусу, в котором находились юные белорусские футболисты. В результате погибла сопровождающая спортсменов беременная женщина, пострадали восемь человек.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал бандитизмом и фашизмом украинскую атаку на автобус с белорусскими детьми. Он поручил Совбезу установить правду в этом деле.