Евстигнеева: атаки на ЗАЭС являются попыткой шантажировать ядерной угрозой

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила о серьезной обеспокоенности Москвы в связи с участившимися атаками на Запорожскую атомную электростанцию и расположенный рядом Энергодар. По ее словам, ситуация вокруг крупнейшего ядерного объекта Европы вызывает особую тревогу.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат отметила, что действия украинской стороны, по мнению России, направлены на дестабилизацию работы станции. Она подчеркнула, что подобные удары создают дополнительные риски для безопасности региона и могут привести к крайне опасным последствиям.
Евстигнеева также заявила, что Москва рассматривает происходящее как попытку давления посредством угрозы возможной ядерной катастрофы. Российская сторона настаивает на необходимости предотвращения дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС и обеспечения стабильной работы объекта.
Ранее пожар произошел в одном из боксов транспортного цеха Запорожской АЭС после массированной атаки беспилотников ВСУ.