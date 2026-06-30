Форпостом операций США против Ирана оказалась база «Муваффак Салти» в Иордании

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил два сценария, при которых боевые действия против Ирана могут вспыхнуть вновь. По словам главы оборонного ведомства, первый вариант развития событий — это решение американского лидера Дональда Трампа о том, что переговорный процесс полностью исчерпал себя. Второй сценарий — прямой обстрел израильской территории со стороны Ирана. В этом случае, подчеркнул Кац, начнётся уже «третья иранская война».