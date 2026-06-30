Форпостом операций США против Ирана оказалась база «Муваффак Салти» в Иордании

По его словам, на заключительном этапе так называемой 60-дневной войны именно этот объект стал своего рода плацдармом для американских сил. «На последнем этапе так называемой 60-дневной войны именно “Муваффак Салти” (база США) играл роль своего рода регионального форпоста операций американцев против Ирана», — рассказал собеседник агентства.
Как пояснил источник, иного выбора у Вашингтона фактически не осталось, поскольку ключевые союзники в Персидском заливе — Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты — отказались предоставить американским военным своё воздушное пространство для нанесения ударов по иранским объектам.
База ВВС «Муваффак Салти» на востоке Иордании — ключевой американо-иорданский хаб для разведки, ударных дронов MQ-9 и сил спецопераций, чья роль резко возросла для манёвра в обход Персидского залива и операций в Сирии. Формально база иорданская, американцы там как гости, поэтому масштаб присутствия и боевые задачи официально не комментируют — говорят только про помощь в борьбе с терроризмом.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил два сценария, при которых боевые действия против Ирана могут вспыхнуть вновь. По словам главы оборонного ведомства, первый вариант развития событий — это решение американского лидера Дональда Трампа о том, что переговорный процесс полностью исчерпал себя. Второй сценарий — прямой обстрел израильской территории со стороны Ирана. В этом случае, подчеркнул Кац, начнётся уже «третья иранская война».
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