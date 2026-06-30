Постпред Белоруссии сообщил о диалоге между Минском и Киевом

Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
«Между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Этот диалог дает свои результаты и будет продолжен», — сказал господин Рыбаков на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).
Заседание Совбеза ООН посвящено атаке БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Валентин Рыбаков заявил, что Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт. По его словам, Минск имеет доказательства того, что удар по автобусу был совершен беспилотником украинского производства.