Постпред Белоруссии сообщил о диалоге между Минском и Киевом

Заседание Совбеза ООН посвящено атаке БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Валентин Рыбаков заявил, что Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт. По его словам, Минск имеет доказательства того, что удар по автобусу был совершен беспилотником украинского производства.