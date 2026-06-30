Трамп потребовал снизить цены на бензин в США

«Продавцы бензина должны незамедлительно снизить цены! Они слишком высоки, учитывая, что стоимость нефти сейчас составляет $68 за баррель и снижается», — написал американский лидер в понедельник в Truth Social. По его словам, «продавцы должны быстро отреагировать на это заявление». «Не будет никакого искусственного завышения цен, это совершенно незаконно», — добавил Трамп. «Если продавцы этого не сделают, будут большие проблемы», — подчеркнул он, имея в виду снижение цен.