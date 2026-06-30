ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, являются ли звучащие в Европе призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году способом нарастить военные расходы или отражают реальный сценарий.