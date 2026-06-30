ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский

ВЕНА, 30 июн — РИА Новости. Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, сейчас проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Собеседник напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.
«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, являются ли звучащие в Европе призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году способом нарастить военные расходы или отражают реальный сценарий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь», написал, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году.