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ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский

Полянский: Европа может спровоцировать конфликт с РФ до 2030 года.

ВЕНА, 30 июн — РИА Новости. Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, сейчас проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Собеседник напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, являются ли звучащие в Европе призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году способом нарастить военные расходы или отражают реальный сценарий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь», написал, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году.

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