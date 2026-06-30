ВС России изучают сбитый натовский БПЛА, использованный ВСУ как дрон-матка

БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Российские специалисты изучают сбитый системой ПВО натовский беспилотник самолетного типа, который использовался как дрон-матка для запуска малых ударных БПЛА, рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омск.
«Так называемый VTOL (vertical take-off and landing — вертикальный взлет и посадка — ред.) — это натовский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, но с вертикальным взлетом и посадкой. Его сбило наше ПВО. Здесь, на фюзеляже, можно видеть следы от поражающих элементов, отверстия. Грузоподъемность у него — порядка 20 килограммов. Сейчас мы ведем работы по восстановлению», — добавил он.
По его словам, с этого дрона десантировались малые беспилотники, которые изначально крепились сверху на сбросе. Их задача — пролететь два-три километра до цели, поэтому они не несут большого заряда и не рассчитаны на дальние полеты.
Трофейный аппарат находится в музее-мастерской БПЛА, куда попадают дроны, добытые штурмовыми подразделениями или сбитые силами ПВО.