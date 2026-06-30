Банки с июля начнут по-новому считать неподтверждённые доходы заёмщиков

Для тех, чей доход полностью подтверждён документами из перечня Банка России, июльская формула ничего не меняет. Основные изменения затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работников без официальной зарплаты. Учитываемый доход может снизиться, что способно привести к уменьшению суммы кредита, запросу дополнительных документов или отказу.