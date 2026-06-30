Банки с июля начнут по-новому считать неподтверждённые доходы заёмщиков

С 1 июля кредитные организации перейдут к расчёту неподтверждённых доходов потенциальных заёмщиков по специальной формуле, чтобы точнее оценивать долговую нагрузку, рассказала заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина.
Об этом она сообщила РИА Новости.
По её словам, ранее банки могли оценивать доходы зарплатных клиентов с помощью собственных моделей, одобренных Центробанком, в том числе ориентируясь на расходы человека. С 1 апреля регулятор перестал принимать такие модели.
С 1 июля при расчёте среднемесячного дохода будет учитываться лишь 90% от заявленной суммы неподтверждённого дохода с ограничением по региональному уровню Росстата.
Фрумина пояснила, что учёт завышенных или слабо подтверждённых доходов искусственно улучшал платёжеспособность и занижал показатель долговой нагрузки. Теперь подход станет более консервативным, что ограничит кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой и снизит риски невозврата.
Для тех, чей доход полностью подтверждён документами из перечня Банка России, июльская формула ничего не меняет. Основные изменения затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работников без официальной зарплаты. Учитываемый доход может снизиться, что способно привести к уменьшению суммы кредита, запросу дополнительных документов или отказу.
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