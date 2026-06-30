Министр юстиции Республики Сербской заявил, что РФ поддерживает энтитет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудничество России и Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) находится на очень высоком уровне, республика отмечает поддержку со стороны РФ и видит в ней «собеседника, который уважает Республику Сербскую», в то время как другие силы пытаются ее подорвать. Об этом в интервью ТАСС заявил министр юстиции энтитета Горан Селак на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«В каждой стране конституция является основой ее функционирования. Она регулирует отношения, полномочия, права и обязанности. Республика Сербская с самого начала соблюдает конституцию, — подчеркнул он, — и требует от всех действовать таким же образом».
Подрыв конституции со стороны отдельных внутренних и внешних участников разрушает основы законности и правовой определенности, подчеркнул Селак: «Республика Сербская не удовлетворена таким подходом. А в Российской Федерации мы видим собеседника, который уважает Республику Сербскую, ее конституционный статус и ее полномочия».
И в целом, заметил министр юстиции Республики Сербской, сотрудничество с Россией находится на очень высоком уровне, прежде всего благодаря очень хорошим отношениям между экс-президентом страны Милорадом Додиком и президентом России Владимиром Путиным. «В ходе Петербургского международного юридического форума состоялось несколько важных встреч, на которых мы обсуждали вопросы улучшения сотрудничества в сфере компетенции министерств юстиции», — рассказал он.
Селак со своей стороны выразил уверенность, что страны продолжат развивать двустороннее сотрудничество на взаимовыгодной основе. «Для нас очень важно, что Российская Федерация уважает Дейтонское мирное соглашение и последовательно действует в соответствии с международным правом, гарантом которого является само Дейтонское соглашение», — заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.