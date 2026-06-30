Министр юстиции Республики Сербской заявил, что РФ поддерживает энтитет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудничество России и Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) находится на очень высоком уровне, республика отмечает поддержку со стороны РФ и видит в ней «собеседника, который уважает Республику Сербскую», в то время как другие силы пытаются ее подорвать. Об этом в интервью ТАСС заявил министр юстиции энтитета Горан Селак на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).