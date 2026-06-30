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«Клиент сорвался с поводка»: Россия предупредила Европу о стремлениях Зеленского

Евстигнеева: Зеленский сорвался с поводка в стремлении расширить конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны играют с огнем и должны учитывать, что Владимир Зеленский почти сорвался с поводка. Об этом заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Дипломат уточнила, что в стремлении киевского главаря расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и стран Прибалтики больше не стоит сомневаться.

«Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Зеленский перешел от вербальных угроз в адрес Беларуси к практическим действиям. По его словам, атака дрона ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой демонстрирует, что киевский режим готов к варварским акциям, которые заслуживают осуждения и решительного противодействия.

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