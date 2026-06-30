Европейские страны играют с огнем и должны учитывать, что Владимир Зеленский почти сорвался с поводка. Об этом заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
Дипломат уточнила, что в стремлении киевского главаря расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и стран Прибалтики больше не стоит сомневаться.
«Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Зеленский перешел от вербальных угроз в адрес Беларуси к практическим действиям. По его словам, атака дрона ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой демонстрирует, что киевский режим готов к варварским акциям, которые заслуживают осуждения и решительного противодействия.