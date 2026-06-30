Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Зеленский перешел от вербальных угроз в адрес Беларуси к практическим действиям. По его словам, атака дрона ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой демонстрирует, что киевский режим готов к варварским акциям, которые заслуживают осуждения и решительного противодействия.