«Удар под дых»: увольнения Хегсета обрушили боевой дух Пентагона

Наиболее резонансным решением стало отстранение от должности генерала Кристофера Донахью, который руководил сухопутными войсками США в Европе и Африке. Один из собеседников газеты назвал это «ударом под дых» для военного ведомства, учитывая авторитет и заслуги генерала. В официальном Пентагоне, однако, настаивают на том, что Донахью принял решение уйти в отставку добровольно.