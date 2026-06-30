Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ирака в Москве сообщил о желании страны стать частью БРИКС

Ирак надеется однажды стать частью БРИКС, заявил иракский посол в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа. По его словам, возможное присоединение страны к БРИКС «зависит от многих вещей».

Ирак надеется однажды стать частью БРИКС, заявил иракский посол в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа. По его словам, возможное присоединение страны к БРИКС «зависит от многих вещей».

«БРИКС — это очень важная организация, и я надеюсь, что однажды Ирак станет ее частью», — сказал посол в разговоре с ТАСС.

Сейчас в состав БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. Кроме того, объединение официально имеет 10 стран-партнеров, среди которых Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше