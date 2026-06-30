Посол Ирака в Москве сообщил о желании страны стать частью БРИКС

«БРИКС — это очень важная организация, и я надеюсь, что однажды Ирак станет ее частью», — сказал посол в разговоре с ТАСС.
Сейчас в состав БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. Кроме того, объединение официально имеет 10 стран-партнеров, среди которых Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
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