Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бут в интервью Карлсону назвал условие для отмены выборов в Европе

Лидеры европейских стран могут использовать потенциальный военный конфликт с Россией как инструмент для сохранения собственной власти.

Лидеры европейских стран могут использовать потенциальный военный конфликт с Россией как инструмент для сохранения собственной власти. Такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут.

По словам Бута, нынешние главы европейских государств крайне непопулярны у собственного населения и не пользуются поддержкой большинства граждан. В этой связи, считает политик, развязывание войны с РФ может стать для них едва ли не единственным способом удержаться у власти и сохранить политическое влияние.

Депутат предположил, что начало боевых действий позволит европейским политикам ввести военное положение, перенести или отменить выборы и тем самым полностью сосредоточить власть в своих руках.

Ранее, в июне, постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил, что после истощения Украины в конфликт могут напрямую вступить страны Европы. По оценке дипломата, европейские государства уже ведут ускоренную подготовку к такому сценарию, сопровождая ее массированной пропагандистской кампанией, направленной на демонизацию России в глазах собственного населения.

Читайте также: «Удар под дых»: увольнения Хегсета обрушили боевой дух Пентагона.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше