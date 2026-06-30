Лидеры европейских стран могут использовать потенциальный военный конфликт с Россией как инструмент для сохранения собственной власти. Такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут.
По словам Бута, нынешние главы европейских государств крайне непопулярны у собственного населения и не пользуются поддержкой большинства граждан. В этой связи, считает политик, развязывание войны с РФ может стать для них едва ли не единственным способом удержаться у власти и сохранить политическое влияние.
Депутат предположил, что начало боевых действий позволит европейским политикам ввести военное положение, перенести или отменить выборы и тем самым полностью сосредоточить власть в своих руках.
Ранее, в июне, постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил, что после истощения Украины в конфликт могут напрямую вступить страны Европы. По оценке дипломата, европейские государства уже ведут ускоренную подготовку к такому сценарию, сопровождая ее массированной пропагандистской кампанией, направленной на демонизацию России в глазах собственного населения.
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