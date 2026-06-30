По словам Бута, нынешние главы европейских государств крайне непопулярны у собственного населения и не пользуются поддержкой большинства граждан. В этой связи, считает политик, развязывание войны с РФ может стать для них едва ли не единственным способом удержаться у власти и сохранить политическое влияние.